Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу

Лобненский городской суд Московской области приговорил к 13 годам лишения свободы Никиту Лебедева, который склонял подростков в соцсетях к руфингу и зацепингу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Осужденного отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что мужчина на протяжении 2020 года под вымышленными именами знакомился с несовершеннолетними в соцсети и предлагал за плату выполнять опасные трюки на большой высоте, снимать их на фото или видео и отправлять ему в доказательство выполненного задания.

При этом подростки должны были без страховки свешиваться головой вниз из окон и с крыш высотных домов. По счастливой случайности никто из них не пострадал.

«После приема председателем инициативной группы родителей, уголовное дело было передано в производство наиболее опытных следователей и криминалистов. Было допрошено большое количество свидетелей, изучен значительный массив информации из социальных сетей, переписки, проведена сложная судебная экспертиза с привлечением специалистов узкого профиля в области физики, математики, спортивных дисциплин», — Светлана Петренко.