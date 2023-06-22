ФСБ и полиция пресекли канал легализации иностранцев в России

ФСБ и МВД задержали в Подмосковье россиян, занимавшихся изготовлением поддельных документов для легализации иностранцев в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Задержан был организатор канала незаконной миграции и его пособники - шестеро граждан РФ. Против них возбудили дело по части два статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Во время обысков силовики обнаружили лабораторию по изготовлению поддельных документов. У задержанных изъяли 12 мобильных телефонов, два ноутбука, пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, сто расшитых паспортов РФ и 50 голографических наклеек для них.

Также были изъяты две тысячи листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и паспортов Абхазии, два клише из металла для отпечатки обложек паспортов, восемь печатей для проставления отметок в документах, поддельные бланки миграционных карт и водительских удостоверений РФ, Украины и Словении.