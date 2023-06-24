$84.08+0.4791.49-0.45

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Воронежской области

Один человек пострадал в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 Воронежской области.

Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

«В городе Павловск совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек.

Опубликовано видео взрыва на нефтебазе в Воронеже

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на нефтебазе в Воронеже на улице Димитрова загорелся резервуар с топливом.

6