Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Воронежской области
Один человек пострадал в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 Воронежской области.
Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.
«В городе Павловск совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8», — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на нефтебазе в Воронеже на улице Димитрова загорелся резервуар с топливом.