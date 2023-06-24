Один человек пострадал в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 Воронежской области.

Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

«В городе Павловск совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8», — сказал собеседник агентства.