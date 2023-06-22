В пропавшем батискафе «Титан» мог закончиться кислород

На пятый день поисков пропавшего батискафа "Титан" в водах Атлантики у его пассажиров, вероятно, закончились запасы кислорода.

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18 июня батискаф пропал у места крушения "Титаника" в Атлантическом океане. Контакт с судном был потерян спустя примерно 1 час 45 минут после погружения. На его борту находятся пять человек, в том числе три туриста. Компания OceanGate Expeditions подтвердила его исчезновение вместе с людьми на борту.

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"Титан" осуществлял глубоководную экскурсию к месту кораблекрушения, - за это OceanGate берет $250 тысяч с человека. По данным компании, судно имеет запас примерно в 96 часов дыхания экипажа, кислородные баллоны, вероятно, могли быть исчерпаны в четверг утром, пишет Reuters.

Эксперты говорят, что время расхода кислорода зависит от таких факторов, как наличие энергии у корабля, а также состояния тех, кто находится на борту, - при условии, что "Титан" все еще цел.

Как отмечают эксперты, если бы подводному аппарату удалось вернуться на поверхность, его было бы трудно обнаружить в открытом море, а те, кто внутри, не могут выбраться без посторонней помощи. Если же "Титан" находится на дне океана, спасателям придется столкнуться с огромным давлением на такой глубине.

Эксперт по "Титанику" Тим Малтин полагает, что "практически невозможно осуществить спасательную операцию" на морском дне.

Как сообщал телеканал Sky News, на борту находятся основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле - он возглавлял несколько экспедиций на "Титаник" и руководил извлечением артефактов с места крушения, известный британский миллиардер, живущий в ОАЭ - Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Также на борту пропавшего батискафа оказался 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Размеры судна сопоставимы с минивэном - 670 см х 280 см х 250 см, вес - около десяти тонн. При этом "Титан" разыскивают на участке океана площадью порядка 20 тыс. кв. км, - это примерно половина площади Московской области.