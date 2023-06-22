Ребенок выпал из окна шестого этажа на юге Москве

Трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что девочка выжила, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
По данным ведомства, в момент инцидента матери не было дома – она отлучилась из квартиры и оставила дочь под присмотром своих других несовершеннолетних детей.
Как добавили в пресс-службе СК РФ, сейчас врачи оказывают девочке всю необходимую помощь. По факту происшествия следователи проводят доследственную проверку. Установление обстоятельств и причин инцидента контролирует прокуратура.
16 июня на Большой Черкизовской улице двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа, оперевшись на москитную сетку. В момент инцидента ребенок также остался без присмотра родителей.
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