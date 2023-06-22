Серию взрывов в США полицейские раскрыли с помощью карточек Pokemon

Полиция города Абердин, США, задержала мужчину, подозреваемого в совершении серии взрывов. Поймать его у стражей порядка получилось благодаря коллекционным карточкам Pokemon.

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В начале июня в вышеуказанном населенном пункте произошла серия взрывов, в результате которых никто не пострадал. Правоохранители долго не могли выйти на след злоумышленника, из зацепок у них были только карточки с карманными монстрами из популярной видеоигры и аниме-сериала, оставленные на месте преступления.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда один из офицеров, участвовавших в расследовании, вспомнил, что на днях уже задерживал мужчину с такими же карточками.

Таким образом органы правопорядка установили 34-летнего Иеремию Э. Бернетта, при обыске в доме которого была найдена пачка с аналогичными предметами коллекционирования.

В ходе допроса он признался в том, что размещал и активировал самодельные взрывные устройства, но объяснить зачем он это делал и для чего при этом носил и оставлял карточки с покемонами, подрывник не смог.