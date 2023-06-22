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Полицейские в Москве задержали мужчину с крупной партией героина

На юго-западе столицы полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 22 июня.

Полицейские в Москве задержали мужчину с крупной партией героина
© Вечерняя Москва

По ее словам, деятельность преступника была раскрыта подмосковными полицейскими благодаря полученной оперативной информации. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что злоумышленник получал от сообщника крупные партии наркотиков, фасовал их по меньшим упаковкам в съемной квартире, после чего распространял вещества по всей территории РФ.

Подозреваемого задержали на улице Брусилова в столице. В ходе обыска съемной квартиры, где проживал задержанный, силовики обнаружили 95 упаковок с неизвестным порошком, масса которых превысила 15 килограммов. Позже экспертиза показала, что в пакетах находился героин.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу. Полицейские ищут его сообщников.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Москве. Столичные полицейские задержали наркоторговца, который перевозил товар в трусах.