Полицейские в Москве задержали мужчину с крупной партией героина

На юго-западе столицы полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 22 июня.

По ее словам, деятельность преступника была раскрыта подмосковными полицейскими благодаря полученной оперативной информации. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что злоумышленник получал от сообщника крупные партии наркотиков, фасовал их по меньшим упаковкам в съемной квартире, после чего распространял вещества по всей территории РФ.

Подозреваемого задержали на улице Брусилова в столице. В ходе обыска съемной квартиры, где проживал задержанный, силовики обнаружили 95 упаковок с неизвестным порошком, масса которых превысила 15 килограммов. Позже экспертиза показала, что в пакетах находился героин.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу. Полицейские ищут его сообщников.