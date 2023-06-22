СК назвал число ракет, ударивших по мосту Чонгар

СК: по мосту через Чонгар между Крымом и Херсонской областью были выпущены четыре ракеты
Представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил) сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар между Крымом и Херсонской областью.
"По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет", - рассказал источник.
По его данным, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты элементы данных ракет. Он также отметил, что на заводской табличке имеется маркировка, которая указывает на то, что ракета произведена во Франции. Также источник отметил, что, по предварительной информации, одна ракета попала в дорожное полотно на автомобильном мосту.
22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска совершили обстрел мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом около Чонгара, использовав, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow. Позже глава крымского региона Сергей Аксенов сообщил, что взрывотехники проводят экспертизу после обстрела Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области.