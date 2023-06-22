СК назвал число ракет, ударивших по мосту Чонгар

Представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил) сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар между Крымом и Херсонской областью.

По его данным, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты элементы данных ракет. Он также отметил, что на заводской табличке имеется маркировка, которая указывает на то, что ракета произведена во Франции. Также источник отметил, что, по предварительной информации, одна ракета попала в дорожное полотно на автомобильном мосту.