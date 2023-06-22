Беспилотник с камерой рухнул возле научного центра Минэнерго под Москвой
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с камерой и флешкой рухнул возле Центра научно-технической информации Минэнерго России в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
По информации издания, все произошло вечером 21 июня на улице Электрификации. Размер упавшего устройства составил 70 на 30 сантиметров. Каких-либо идентификационных обозначений на дроне не нашли.
Обломки неизвестного беспилотника уже начали осматривать специалисты.
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