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Беспилотник с камерой рухнул возле научного центра Минэнерго под Москвой

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с камерой и флешкой рухнул возле Центра научно-технической информации Минэнерго России в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, все произошло вечером 21 июня на улице Электрификации. Размер упавшего устройства составил 70 на 30 сантиметров. Каких-либо идентификационных обозначений на дроне не нашли.

Обломки неизвестного беспилотника уже начали осматривать специалисты.

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