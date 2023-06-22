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В Туве из-за пожаров ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах в Республике Тува из-за угрозы пожаров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Туве из-за пожаров ввели режим ЧС
© РИА Новости

"В связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, постановлением правительства на территории Тувы введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - сказали в МЧС.

По данным Минлесхоза, на территории республики действуют 16 очагов лесных пожаров на общей площади порядка 1,4 тыс. га.

17 июня в Туве также ввели режим ЧС из-за последствий паводка. Резкий подъем воды произошел 11 июня в трех районах Тувы из-за обильных осадков в горных местностях.

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