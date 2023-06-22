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Мосгорсуд оставил обвиняемого в шпионаже корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО на 3 месяца

Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции продлить на три месяца срок содержания под стражей корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оставил корреспондента WSJ Эвана Гершковича в СИЗО
© Газета.Ru

В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту до 30 августа. Суд рассмотрел жалобу защиты обвиняемого на решение о продлении ему меры пресечения и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу оставить без удовлетворения.

Как отмечает агентство, основная часть заседания прошла в закрытом режиме из-за секретных материалах в деле, журналистов пустили только на оглашение решения суда.

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Эван Гершкович по заданию США собирал в РФ информацию, составляющую гостайну, в частности о предприятии военно-промышленного комплекса. Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении 31-летнего Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 УК "Шпионаж". Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

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