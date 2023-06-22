Суд оставил корреспондента WSJ Эвана Гершковича в СИЗО

Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции продлить на три месяца срок содержания под стражей корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту до 30 августа. Суд рассмотрел жалобу защиты обвиняемого на решение о продлении ему меры пресечения и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу оставить без удовлетворения.

Как отмечает агентство, основная часть заседания прошла в закрытом режиме из-за секретных материалах в деле, журналистов пустили только на оглашение решения суда.