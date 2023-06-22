Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46
Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территорий Херсонской области выросло до 46. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их информации, еще 122 человека пострадали. Их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.
Напомним, что в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, которое привело к сбросу воды. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий. Всего в Херсонской области были подтоплены почти 22,3 тысячи домов.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин заявлял, что произошедшее — варварская акция украинских властей, а неконтролируемый сброс воды вызвал в регионе масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу.