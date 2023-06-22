В Мелитополе прозвучала серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Согласно предварительным данным, система ПВО успешно отработала, указал он. Рогов также заявил, что подробности раскроет позднее.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов.По предварительным данным - успешно отработала ПВО», - написал он.

Мелитополь в марте стал административным центром области в составе России. Город постоянно подвергается обстрелам.