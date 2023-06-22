В Мелитополе прозвучала серия взрывов
В Мелитополе прозвучала серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Согласно предварительным данным, система ПВО успешно отработала, указал он. Рогов также заявил, что подробности раскроет позднее.
«В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов.По предварительным данным - успешно отработала ПВО», - написал он.
Мелитополь в марте стал административным центром области в составе России. Город постоянно подвергается обстрелам.
О серии взрывов в Мелитополе сообщалось 3 июня. В результате три человека пострадали. Жилые дома повредились из-за осколков сбитых ракет. После этого Рогов неоднократно сообщал о взрывах и работе ПВО.