Сын Тины Тернер арестован

Сын певицы Тины Тернер Айк Тернер-младший был обвинен в хранении наркотиков и фальсификации улик. Об этом сообщает New York Post.

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Сын покойной Тернер и ее бывшего мужа Айка Тернера был арестован и отправлен в тюрьму Техаса всего за несколько недель до смерти его матери.

Согласно документам, наследник знаменитостей был помещен в тюрьму округа Бразория 6 мая и не внес залог в размере $70 тыс. Уточняется, что в день задержания полицейские остановили Тернера-младшего на светофоре за нарушение техники безопасности, заявив, что у него не горела фара на автомобиле. Затем полицейские заметили, что он пытался употребить наркотики, которые были при нем, и впоследствии они конфисковали вещества. Айк Тернер-младший - приемный сын Тины Тернер и ее бывшего супруга Айка Тернера.