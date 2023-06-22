Сын Тины Тернер арестован

Полиция арестовала сына Тины Тернер за хранение наркотиков незадолго до смерти певицы
Сын певицы Тины Тернер Айк Тернер-младший был обвинен в хранении наркотиков и фальсификации улик. Об этом сообщает New York Post.
Сын покойной Тернер и ее бывшего мужа Айка Тернера был арестован и отправлен в тюрьму Техаса всего за несколько недель до смерти его матери.
Согласно документам, наследник знаменитостей был помещен в тюрьму округа Бразория 6 мая и не внес залог в размере $70 тыс. Уточняется, что в день задержания полицейские остановили Тернера-младшего на светофоре за нарушение техники безопасности, заявив, что у него не горела фара на автомобиле. Затем полицейские заметили, что он пытался употребить наркотики, которые были при нем, и впоследствии они конфисковали вещества. Айк Тернер-младший - приемный сын Тины Тернер и ее бывшего супруга Айка Тернера.
Айк усыновил Айка-младшего и Майкла Тернеров, прежде чем жениться на Тине, которая затем усыновила обоих мальчиков, когда они поженились в 1962 году. Экс-супруг покойной певицы также сидел в тюрьме за хранение наркотиков. Он умер от передозировки наркотиков в 2007 году. 24 мая американская и швейцарская певица, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Артистка ушла из жизни в связи с продолжительной болезнью.