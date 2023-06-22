Появились снимки с места обстрела моста между Херсонской областью и Крымом

Появились снимки с места обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) мостов между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Их опубликовал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

© T.me/SALDO_VGA/929

На кадрах видно, что повреждения в результате атаки получило дорожное полотно. По предварительной оценке, для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow.

«Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится», — подчеркнул Сальдо.

T.me/SALDO_VGA

T.me/SALDO_VGA

T.me/SALDO_VGA

Врио губернатора добавил, что проезд машин по переправе будет восстановлен в ближайшее время. Сейчас транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжается — оно временно организовано по резервному маршруту.