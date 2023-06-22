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Появились снимки с места обстрела моста между Херсонской областью и Крымом

Появились снимки с места обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) мостов между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Их опубликовал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Появились снимки с места обстрела моста между Херсонской областью и Крымом
© T.me/SALDO_VGA/929

На кадрах видно, что повреждения в результате атаки получило дорожное полотно. По предварительной оценке, для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow.

Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму

«Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится», — подчеркнул Сальдо.

T.me/SALDO_VGA
T.me/SALDO_VGA
T.me/SALDO_VGA

Врио губернатора добавил, что проезд машин по переправе будет восстановлен в ближайшее время. Сейчас транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжается — оно временно организовано по резервному маршруту.

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа использованных боеприпасов. Профильные службы приступили к обследованию мостов. О планах ВСУ нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow 20 июня заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

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