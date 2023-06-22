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В МЧС заявили об увеличении площади пожара на складе в Ростовской области

Площадь пожара на складе в Ростовской области увеличилась до 2 тысяч кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание произошло на складе с посудой и электроникой в поселке Янтарный Аксайского района. Сообщение о пожаре поступило в 06:34 часов (совпадает с мск). В 06:50 часов пожару был присвоен второй ранг.

«К тушению привлечены 63 человека, 21 ед. техники. Предварительная причина пожара- короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее румынское издание Adevarul сообщало о пожаре на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в Констанце.

Был запущен «красный» план реагирования. В устранении последствий ЧП принимало участие роботизированное транспортное средство.

Как отмечал префект уезда Констанца Сильвиу Кош, метеорологические данные свидетельствовали о низкой угрозе распространения пламени ветром.

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