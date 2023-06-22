В Киеве погибли два человека в результате взрыва в жилом доме

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-этажном доме в Днепровском районе столицы. Двое пострадавших госпитализированы, а двоим медики оказали помощь на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко сообщил, что из разрушенного дома эвакуировали 18 человек.

"Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома", - уточнил он.