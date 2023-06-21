Появились подробности взрыва в Париже

«Жители 5-го квартала, только что произошёл взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе [больницы] Валь-де-Грас, горят здания, будьте в безопасности и отойдите подальше, чтобы пожарные могли сделать свою работу», - призвал в социальных сетях первый заместитель мэра Парижа Эдуард Сивел.