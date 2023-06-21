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Появились подробности взрыва в Париже

В пятом округе Парижа произошел сильный взрыв. В результате рухнул фасад Американской парижской академии, пострадали жилые дома. Об этом пишет РЕН ТВ.

Причиной взрыва предположительно явилась утечка газа.

«Жители 5-го квартала, только что произошёл взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе [больницы] Валь-де-Грас, горят здания, будьте в безопасности и отойдите подальше, чтобы пожарные могли сделать свою работу», - призвал в социальных сетях первый заместитель мэра Парижа Эдуард Сивел.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Полиция эвакуирует жителей квартала.

В Париже прогремел взрыв

В пятый округ прибыл мэр Парижа Анн Идальго.

По предварительным данным, пострадали 16 человек, из них 7 находятся в критическом состоянии, 9 - в тяжелом.

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