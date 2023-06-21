Начавшийся из-за взрыва пожар в центре Парижа локализован

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что пожар на месте взрыва в доме в центре города был локализован. Об этом сообщает BFMTV.

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По словам Нуньеса, о причинах взрыва говорить пока рано.

Телеканал подчеркивает, что сотрудники экстренных служб продолжают проводить поиск выживших под обломками здания.

По словам прокурора Парижа Лоры Беккуо, которая прибыла на место происшествия, по факту инцидента было заведено уголовное дело по "непреднамеренному нанесению травм, которые привели к нетрудоспособности более чем на три месяца в связи с нарушением техники безопасности".

По данным телеканала, в результате взрыва и пожара пострадали не менее 24 человек. Ранее стало известно, что в одном из зданий пятого округа Парижа произошел взрыв газа, из-за чего начался пожар.