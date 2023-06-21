Крыша многоэтажного дома рухнула в квартиру в центре Москвы

В центре Москвы у одного из многоквартирных домов обрушилась крыша, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, обломки провалились прямо в квартиру, в момент происшествия в ней находились жильцы с животными. Никто из людей не пострадал, питомцев удалось вытащить из-под завалов живыми.

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По данным Baza, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице Маросейка в центре Москвы. Строители выполняли ремонтные работы на крыше здания, в какой-то момент она рухнула из-за обломившейся балки, державшей потолок. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия, в результате ЧП от полученных травм скончался один рабочий. Обрушение произошло на втором этаже на площади 35 квадратных метров.