В Румынии загорелся крупнейший НПЗ
В Румынии в среду, 21 июня, произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia, расположенном на побережье Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, НПЗ принадлежит корпорации «Казмунайгаз» (Казахстан).
В тушении пожара участвуют 20 аварийно-спасательных бригад, задействованы 9 специальных пожарных машин.
Кроме того, на место происшествия прибыли 10 карет скорой помощи. Служба по чрезвычайным ситуациям также направила 5 спецавтомобилей и роботизированное транспортное средство.
О причинах и масштабах возгорания пока нет данных. По предварительным данным, погибших нет, но пострадали двое пожарных, один из них госпитализирован.
Напомним, что в июле 2021 года на НПЗ также произошел сильный пожар. На месте работали 8 пожарных расчетов.