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В Румынии загорелся крупнейший НПЗ

В Румынии в среду, 21 июня, произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia, расположенном на побережье Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, НПЗ принадлежит корпорации «Казмунайгаз» (Казахстан).

В тушении пожара участвуют 20 аварийно-спасательных бригад, задействованы 9 специальных пожарных машин.

Кроме того, на место происшествия прибыли 10 карет скорой помощи. Служба по чрезвычайным ситуациям также направила 5 спецавтомобилей и роботизированное транспортное средство.

Пожар произошел на базе завода «Лукойл» в Кстовском районе

О причинах и масштабах возгорания пока нет данных. По предварительным данным, погибших нет, но пострадали двое пожарных, один из них госпитализирован.

Напомним, что в июле 2021 года на НПЗ также произошел сильный пожар. На месте работали 8 пожарных расчетов.

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