Пассажир Mercedes устроил стрельбу из автомата в Подмосковье

В подмосковных Мытищах сотрудники ГИБДД задержали молодых людей, один из которых открыл огонь из автомата, высунув оружие из окна автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщает Telegram-канал "Москвач. Новости Москвы" и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что черный седан Mercedes-Benz движется в потоке автомобилей. Пассажир, сидящий рядом с водителем, выставил оружие из окна и произвел не менее семи выстрелов. Спустя короткое время с автомобилем поравнялся патрульный автомобиль ДПС. Сотрудники ГИБДД задержали людей, находившихся в салоне. На фото с места происшествия видны трое инспекторов и двое молодых людей у стоящего на обочине Mercedes с открытым багажником.

О том, было ли оружие боевым, не сообщается.