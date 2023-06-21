Пассажир Mercedes устроил стрельбу из автомата в Подмосковье
В подмосковных Мытищах сотрудники ГИБДД задержали молодых людей, один из которых открыл огонь из автомата, высунув оружие из окна автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщает Telegram-канал "Москвач. Новости Москвы" и публикует видеозапись инцидента.
На кадрах видно, что черный седан Mercedes-Benz движется в потоке автомобилей. Пассажир, сидящий рядом с водителем, выставил оружие из окна и произвел не менее семи выстрелов. Спустя короткое время с автомобилем поравнялся патрульный автомобиль ДПС. Сотрудники ГИБДД задержали людей, находившихся в салоне. На фото с места происшествия видны трое инспекторов и двое молодых людей у стоящего на обочине Mercedes с открытым багажником.
О том, было ли оружие боевым, не сообщается.
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