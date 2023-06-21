В Хорватии разбился вертолет ВВС Венгрии

В Хорватии во время тренировочного полета разбился вертолет ВВС Венгрии с тремя военнослужащими. Об этом сообщает Министерство обороны Венгрии.

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Два вертолета Airbus H145 ВВС Венгрии выполняли учебно-воздушную миссию. Один из них потерпел крушение в центральной части Хорватии при неизвестных обстоятельствах.

Спасатели уже нашли тела двух военных и обломки вертолета. Министерство национальной обороны немедленно начало уведомлять семьи.