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На северо-западе Москвы загорелись бытовки

На северо-западе столицы произошел пожар в бытовках. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 21 июня.

По данным собеседника «ВМ», возгорание началось на Митинской улице рядом с домом 34, корпус 1. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС Москвы подтвердили факт пожара.

— Что горит и площадь — уточняем. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Другой пожар произошел в жилом доме в Новой Москве во вторник, 20 июня. Горели несколько квартир на улице Атласова. Инцидент попал на видео.

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