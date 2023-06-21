В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство женщины

"В ходе совместной работы следователей и криминалистов столичного СК совместно с сотрудниками 10-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в ходе которых по уголовному делу назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, а выявленные генетические признаки при их проверке по федеральной базе данных геномной информации совпали с генетическими признаками мужчины, ранее поставленными на учет теми же следователями в связи с расследованием другого убийства, совершенного в 2003 году. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство несовершеннолетней и покушение на ее изнасилование", - сказали в ГСУ.