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В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство женщины

Столичные следователи раскрыли убийство женщины в Москве, которое было совершено 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве.

В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство женщины
© РИА Новости

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1965 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2002 года мужчина, находясь на территории Ивановского лесопарка в Москве, избил и изнасиловал женщину. Затем он нанес ей множественные резаные ранения, от которых та погибла на месте преступления, и скрылся, похитив принадлежащее ей имущество.

"В ходе совместной работы следователей и криминалистов столичного СК совместно с сотрудниками 10-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в ходе которых по уголовному делу назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, а выявленные генетические признаки при их проверке по федеральной базе данных геномной информации совпали с генетическими признаками мужчины, ранее поставленными на учет теми же следователями в связи с расследованием другого убийства, совершенного в 2003 году. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство несовершеннолетней и покушение на ее изнасилование", - сказали в ГСУ.

Также там отметили, что обвиняемый вину не признал, а от дачи показаний отказался.

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