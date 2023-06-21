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Толкнувшего женщину под автобус россиянина признали невменяемым

В Омске завершилось расследование дела в отношении 35-летнего наркомана, толкнувшего под автобус 47-летнюю россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Толкнувшего женщину под автобус россиянина признали невменяемым
© Lenta.ru

По данным ведомства, уголовное дело готовится к передаче в суд. Там рассмотрят вопрос о применении к обвиняемому медицинских мер, так как судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, уточняют Известия.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Так как водитель «Газели» успел притормозить, оказавшаяся под колесами россиянка выжила. У нее диагностировали сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

После нападения мужчина выдавил свой единственный глаз. При этом первый глаз он выколол себе еще в колонии, где отбывал наказание за распространение наркотиков. Второй глаз спасти не удалось — его удалят хирурги.

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