Толкнувшего женщину под автобус россиянина признали невменяемым

В Омске завершилось расследование дела в отношении 35-летнего наркомана, толкнувшего под автобус 47-летнюю россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, уголовное дело готовится к передаче в суд. Там рассмотрят вопрос о применении к обвиняемому медицинских мер, так как судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, уточняют Известия.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Так как водитель «Газели» успел притормозить, оказавшаяся под колесами россиянка выжила. У нее диагностировали сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.