Режиссер, автор драмы о кораблекрушении «Титаник» Джеймс Кэмерон предупреждал об опасности путешествий к кораблю «Титаник» еще в 2012 году — за 11 лет до исчезновения батискафа «Титан» в районе затонувшего судна. Об этом он говорил в интервью изданию New York Times.

«Вы отправляетесь в одно из самых беспощадных мест на земле. Оттуда не позвонить в дорожную службу, чтобы вас забрали», — говорил Кэмерон, в ходе подготовки к фильму совершивший 33 погружения к «Титанику» на батискафе.

При этом, уточнял Кэмерон, его риск стоил того.

«Видеть то, чего не видели другие, лучше, чем красные дорожки и вся эта сияющая мишура», — признавался он.

В настоящее время в северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника». Он пропал 18 июня примерно через 1 час 45 минут после начала погружения. На батискафе находятся пять человек. Компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего судна.