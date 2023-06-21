Полиция разогнала пикет подростков-беспризорников в центре Парижа

В Париже полиция разогнала несовершеннолетних беженцев, которые устроили акцию протеста на площади Пале-Рояль напротив Государственного совета. Как сообщает Sky News, они требовали достойных условий размещения — 77 дней беспризорники провели в заброшенной школе.

Подростки нелегально прибывают во Францию из Кот-д'Ивуара, Сенегала, Гвинеи, Мали, Судана и Афганистана. Более 700 человек разместились в заброшенном учебном заведении, в котором нет условий для проживания. Молодым людям приходится спать на полу в кабинетах, расставлять палатки во дворе, а мыться в фонтане неподалеку. Доставкой еды для них занялись волонтеры.

Накануне мигранты решились на акцию протеста. Они стали массово приходить на одну из центральных площадей Парижа, прося помочь им с размещением. Чтобы их требования не остались незамеченными, молодые люди остались ночевать на Пале-Рояль в палатках. Однако власти решили пойти другим путем. Минувшей ночью полиция силой разогнала протестующих — шесть человек получили ранения, 30 оказались под арестом.