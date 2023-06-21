Суд отклонил ходатайство адвокатов Быкова о прекращении уголовного дела

"Сегодня [21 июля] в Кировском районном суде Красноярска завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в убийстве криминального авторитета в 1998 году. По ходатайству защиты суд признал недопустимыми часть доказательств по ранее прекращенному уголовному делу об организации Быковым преступного сообщества. Для настоящего уголовного дела они не имеют правового значения. В удовлетворении остальных ходатайств (о возвращении дела прокурору, о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, о признании недопустимыми других доказательств) было отказано", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Быков, будучи руководителем созданного преступного сообщества, поручил подчиненной преступной группировке убить криминального авторитета Владимира Филиппова. Преступники вели за Филипповым слежку и застрелили его в ночь на 18 июня 1998 года. В прокуратуре сообщили, что дочь Филиппова заявила гражданский иск о взыскании с Быкова морального вреда в размере 100 млн рублей.

В 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Тогда суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В мае текущего года Центральный районный суд Красноярска признал виновным Быкова в подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова, совершенному в январе 2005 года, и приговорил к 11 годам лишения свободы, а по совокупности двух приговоров - к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.