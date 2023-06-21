$84.23+0.2592.07+0.28

МВД России сообщило об изъятии 240 килограммов наркотиков у членов ОПГ

Следователи МВД России возбудили уголовное дело в отношении 28 участников организованной преступной группировки (ОПГ), действовавшей в семи регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД России сообщило об изъятии 240 килограммов наркотиков у членов ОПГ
© МВД России

Мужчинам предъявили обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. По версии следствия, они создали ОПГ с подразделениями на территории Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областей. Криминальная организация действовала с февраля 2021 по март 2023 года.

В Ивановской области подозреваемые организовали работу нелегальной нарколаборатории, из которой доставляли запрещенные вещества по всем регионам. Изъято более 240 килограммов наркотиков и оборудование.

Предварительно установлено, что группировкой совершено не менее 61 преступления. В отношении участников возбудили уголовное дело по статьям 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители