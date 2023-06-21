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Суд в Белоруссии приговорил 18 человек к срокам до 25 лет за терроризм

Минский городской суд приговорил группу из 18 человек к срокам до 25 лет за терроризм, сообщает «Белта».

Суд в Белоруссии приговорил 18 человек к срокам до 25 лет за терроризм
© Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

По данным портала, осужденные «спланировали и совершили в Беларуси ряд актов терроризма». В частности, ресторатору Вадиму Прокопьеву назначено максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 37 тыс. белорусских рублей ($12,4 тыс.).

Ранее Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор бывшему кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, покинувшей страну, вернуться на родину и «отбыть назначенное ей наказание».

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