Суд в Белоруссии приговорил 18 человек к срокам до 25 лет за терроризм
Минский городской суд приговорил группу из 18 человек к срокам до 25 лет за терроризм, сообщает «Белта».
По данным портала, осужденные «спланировали и совершили в Беларуси ряд актов терроризма». В частности, ресторатору Вадиму Прокопьеву назначено максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 37 тыс. белорусских рублей ($12,4 тыс.).
Ранее Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор бывшему кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, покинувшей страну, вернуться на родину и «отбыть назначенное ей наказание».