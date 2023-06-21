Рейс Стамбул — Москва был вынужден совершить экстренную посадку в городе вылета из-за буйной пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным издания, во время полета пассажирка начала прыгать по сиденьям. Она обнимала своих попутчиков, обливала их водой, кричала и ругалась. Кроме этого, дебоширка показывала неприличные жесты пытающимся ее утихомирить стюардессам.

Из-за неадекватного поведения девушки было принято решение вернуться обратно в Стамбул. После приземления пассажирку вывели из самолета.

Ранее в Екатеринбурге сняли с рейса супругов-дебоширов 33 и 38 лет в состоянии алкогольного опьянения, обругавших стюардесс. Аналогичная мера была принята в отношении их 44-летнего друга.