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Рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки

Рейс СтамбулМосква был вынужден совершить экстренную посадку в городе вылета из-за буйной пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным издания, во время полета пассажирка начала прыгать по сиденьям. Она обнимала своих попутчиков, обливала их водой, кричала и ругалась. Кроме этого, дебоширка показывала неприличные жесты пытающимся ее утихомирить стюардессам.

Из-за неадекватного поведения девушки было принято решение вернуться обратно в Стамбул. После приземления пассажирку вывели из самолета.

Ранее в Екатеринбурге сняли с рейса супругов-дебоширов 33 и 38 лет в состоянии алкогольного опьянения, обругавших стюардесс. Аналогичная мера была принята в отношении их 44-летнего друга.

На трех нарушителей был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, каждого дебошира оштрафовали на тысячу рублей. Супруги и их друг летели в Сочи.

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