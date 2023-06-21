Суд до 26 июля продлил домашний арест Блиновской
Пресненский суд Москвы в среду продлил еще на месяц срок домашнего ареста основателю проекта "Марафон желаний", блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Блиновской Елены Олеговны удовлетворить, продлить срок домашнего ареста обвиняемой на один месяц, то есть до 26 июля", - огласила постановление судья.
Кроме того, суд сохранил избранные ранее блогеру запреты, в том числе на пользование интернетом и мобильной связью.