Прыгнувший с 12-метрового моста курьер спас тонущую женщину и продолжил работу

В Китае доставщик еды спрыгнул с моста, чтобы спасти тонущую женщину. Как сообщает South China Morning Post, вытащив пострадавшую из воды, мужчина продолжил работу.

31-летний Пенг Кинглин, работающий в городе Ханчжоу курьером, неожиданно для себя и окружающих стал героем и прославился в соцсетях. 13 июня он ехал на электровелосипеде, выполняя заказ, когда заметил в реке Цяньтанцзян рядом с дорогой женщину, которая явно испытывала трудности с тем, чтобы оставаться на поверхности.

Недолго думая, Кинглин добрался до моста, перелез через ограждение и прыгнул в воду с 12-метровой высоты. Его прыжок снял случайный прохожий. На записи видно, что Кинглин пару секунд собирался с духом перед прыжком. Вынырнув на поверхность, мужчина некоторое время выглядел растерянным и от удара о воду не мог нормально дышать. Однако он все же схватил тонущую женщину.

Вскоре на место происшествия прибыли спасательные катера и полиция. В течение 10 минут они вытащили из воды обоих.

После героического поступка Кинглин беспокоился лишь о недоставленных заказах, за которые его могли оштрафовать. Несмотря на травмы, полученные при прыжке с моста, он почти сразу сел на электровелосипед и поехал дальше, чтобы завершить доставку. После новостей о происшествии платформа, на которую он работает, решила не наказывать его за опоздание.

Когда видео с прыжком Кинглина разлетелось по социальным сетям, местные власти присудили ему премию размером в 50 тысяч юаней (около 586 тысяч рублей) и подарили возможность бесплатно получить высшее образование.