Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов

Адвокат Елены Блиновской заявила в Пресненском суде Москвы в среду о возмещении блогером около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов, передает РИА Новости.

Суммарный размер неуплаченных налогов, предъявляемый Блиновской, составляет более 900 миллионов рублей. Защитница отметила, что блогер и ее семья делают все, чтобы вернуть средства.

Доход Блиновской приносила реализация учебных курсов и тренинг-марафонов. Как утверждает СК РФ, блогер отказывалась от перехода на общую систему налогообложения и уплаты предусмотренных данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. Как стало известно, Блиновская не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму более 918 миллионов рублей.