Блиновская заявила в суде, что полностью признала вину

Обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов блогер и основатель проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская заявила в суде, где в среду рассматривается ходатайство следствия о продлении ей домашнего ареста, что полностью признает вину и активно сотрудничает со следствием, передает корреспондент ТАСС.

"С первого дня задержания я заявила, что признаю свою вину, я и сейчас активно сотрудничаю со следствием. А на людей, кто взломал мой Telegram-канал, возбуждено уголовное дело", - сказала она.

Следствие просит продлить Блиновской меру пресечения еще на один месяц - до 26 июля. 27 апреля ее задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования.