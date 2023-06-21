Блиновская выплатила 30 млн из вменяемых ей 918 млн рублей неуплаченных налогов

МОСКВА , 21 июня. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская , обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, выплатила 30 млн рублей в рамках возбужденного в ее отношении уголовного дела. Об этом сообщил один из ее адвокатов в Пресненском районном суде Москвы, где в среду рассматривается ходатайство о продлении ей домашнего ареста.

Следствие просит продлить Блиновской меру пресечения еще на один месяц - до 26 июля. 27 апреля ее задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в ее отношении проверки и пыталась скрыться от уголовного преследования.