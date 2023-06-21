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По делу Блиновской арестовали 35 иностранных счетов

Более 30 счетов в иностранных банках арестованы в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Следствие планирует также наложить арест на совместное имущество супругов Блиновских, заявила следователь СК в Пресненском районном суде Москвы, где в среду рассматривается ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста.

Суд арестовал 35 иностранных счетов по делу Блиновской
© ТАСС

"За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского", - сказала представитель СК.

По ее словам, в ближайшее время планируется допросить 5 свидетелей и сделать еще 68 запросов в российские банки.

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