Суд арестовал 35 иностранных счетов по делу Блиновской

Более 30 счетов в иностранных банках арестованы в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Следствие планирует также наложить арест на совместное имущество супругов Блиновских, заявила следователь СК в Пресненском районном суде Москвы, где в среду рассматривается ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста.