Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС возросло до 121

Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 121.

Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

«На сегодняшний день из зоны подтопления бригады «скорых» госпитализировали в медучреждения региона 121 человека», — приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что 17 человек направлены в Крым.

Ранее число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и подтопления территории в Херсонской области возросло до 41.