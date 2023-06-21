В Бразилии у пассажирского самолета открылся люк во время полета

Пассажирский самолет компании Embraer был вынужден совершить аварийную посадку после того, как произошла разгерметизация салона. Об этом пишет RT, публикуя видео инцидента.

Самолет перевозил музыкантов из Сан-Луиса, на борту находилось 12 человек. Люк открылся через 25 минут после взлета.

На кадрах, размещенных изданием, видно, что во время открытия люка самолет находился над облаками. При этом все находящиеся в салоне сохраняли удивительное спокойствие, ожидая действий экипажа.

В итоге пилот успешно совершил аварийную посадку, никто не пострадал.