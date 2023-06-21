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Российский депутат выпал из окна и выжил

В городе Златоусте Челябинской области депутат городского собрания выпал из окна. Мужчина остался жив, при этом он сломал позвоночник. О случившемся с парламентарием сообщает Ura.ru.

Российский депутат выпал из окна и выжил
© Lenta.ru

По словам председатели горсобрания, инцидент произошел на выходных. Депутата доставили в больницу, где он проходит курс лечения.

По информации издания, мужчина упал с третьего этажа. Врачи еще не прооперировали члена горсобрания из-за наличия у него сопутствующих заболеваний. Отмечается, что при повреждении позвоночника спинной мозг задет не был. Депутату проводят консервативное лечение, ограничив его активность.

Ранее в Башкирии годовалая девочка выжила после падения из окна четвертого этажа. В региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям в связи с происшествием напомнили, что подобные случаи являются одной из основных причин детского травматизма.

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