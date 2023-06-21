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112: в Домодедово упал беспилотник

В районе московского аэропорта Домодедово был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написали в telegram-канале 112.

В Домодедово упал беспилотник
© 123rf.com

«По данным 112, еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают экстренные службы.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Названа возможная цель упавших под Москвой беспилотников

Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Новой Москве. Позже стало известно еще о двух БПЛА, упавших в Подмосковье в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

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