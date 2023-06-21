112: в Домодедово упал беспилотник
В районе московского аэропорта Домодедово был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написали в telegram-канале 112.
«По данным 112, еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают экстренные службы.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Новой Москве. Позже стало известно еще о двух БПЛА, упавших в Подмосковье в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.