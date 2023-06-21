В Домодедово упал беспилотник

В районе московского аэропорта Домодедово был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написали в telegram-канале 112.

© 123rf.com

«По данным 112, еще один беспилотник был сбит утром, предварительно, в районе Домодедово», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что территория была оцеплена, а на месте происшествия работают экстренные службы.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.