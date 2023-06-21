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ФСБ задержала хабаровчанина за финансирование ВСУ криптовалютой

ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене из-за финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) криптовалютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации силовиков, мужчина при помощи криптовалюты перевел личные средства на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц, которые находятся на территории Украины. Деньги пошли на закупку для ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

Известно, что задержанный проживал на территории Советско-Гаванского района. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») — по этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по факту происшествия продолжаются.

Напомним, что во вторник, 20 июня, ФСБ сообщила о задержании в Саранске гражданки Украины, которая была причастна к государственной измене в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Женщина собирала информацию о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона, а после попыталась передать сведения организации, действующей под патронажем украинских спецслужб.

После задержания подозреваемая полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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