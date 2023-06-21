Российскому бизнесмену запросили девять лет за вывод денег за границу

В Смольнинском районном суде Петербурга начались прения сторон по уголовному делу российского бизнесмена Валерия Израйлита , обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Представляющий государственное обвинение прокурор попросил суд приговорить предпринимателя к 9,5 года лишения свободы, признав его виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов

2 мая суд удовлетворил ходатайство Израйлита и снял с него обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств в связи с истечением сроков давности. По версии следствия, он в должности председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» совершил экономические преступления при строительстве нефтебазы в порту. Ущерб от его действий оценивался в 3,9 миллиарда рублей.