В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.
Также он указал на отсутствие пострадавших. Глава республики подчеркнул, что движение будет восстановлено в течение двух часов.
Он не раскрыл причин случившегося. По словам Аксенова, на месте работают профильные службы. Он призвал соблюдать спокойствие и «доверять только проверенным источникам информации».
Ситуацию прокомментировал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В своем Telegram-канале он заявил, что в связи с повреждением полотна отменили две утренние электрички. Советник главы республики отметил, что пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения - полтора-два часа, указал он.