$84.23+0.2592.07+0.28

В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

Также он указал на отсутствие пострадавших. Глава республики подчеркнул, что движение будет восстановлено в течение двух часов.

Он не раскрыл причин случившегося. По словам Аксенова, на месте работают профильные службы. Он призвал соблюдать спокойствие и «доверять только проверенным источникам информации».

Ситуацию прокомментировал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В своем Telegram-канале он заявил, что в связи с повреждением полотна отменили две утренние электрички. Советник главы республики отметил, что пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения - полтора-два часа, указал он.

5
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители