Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

Также он указал на отсутствие пострадавших. Глава республики подчеркнул, что движение будет восстановлено в течение двух часов.

Он не раскрыл причин случившегося. По словам Аксенова, на месте работают профильные службы. Он призвал соблюдать спокойствие и «доверять только проверенным источникам информации».