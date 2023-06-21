У Феодосии повреждены железнодорожные пути

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - говорится в сообщении.