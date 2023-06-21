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У Феодосии повреждены железнодорожные пути

Железнодорожные пути повреждены в районе Феодосии в Крыму. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

У Феодосии повреждены железнодорожные пути
© РИА Новости

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - говорится в сообщении.

Как уточнил советник главы региона Олег Крючков, в связи с произошедшим отменили две утренние электрички.

"Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения - 1,5-2 часа", - написал Крючков.

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