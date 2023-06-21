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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 41 человека

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41 человека. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Количество погибших после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 41
© РИА Новости

Он добавил, что Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС. На данный момент в Алешкинском округе вода почти сошла, однако населенные пункты Голопристанского округа пока остаются подтопленными. Прививки от опасных инфекционных заболеваний получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по 10 тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячам пострадавших.

Напомним, что в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, что привело к неконтролируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин заявлял, что произошедшее — варварская акция украинских властей. По его словам, инцидент привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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