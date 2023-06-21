Воробьев показал кадры с места падения беспилотников под Москвой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале опубликовал фото с места падения беспилотников под Наро-Фоминском. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

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Утром 21 июня беспилотники упали в поселке Калининец на подлете к складам одной из воинских частей. Воробьев рассказал, что дроны не добрались до складов «в результате противодействия военных».

На месте нашли осколки беспилотников. Территорию падения дронов оцепили, сейчас там работают спецслужбы. Воробьев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Telegram-канал Воробьев LIVE

Telegram-канал Воробьев LIVE

Telegram-канал Воробьев LIVE