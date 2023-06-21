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Появились фото с места падения беспилотников в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале опубликовал фото с места падения беспилотников под Наро-Фоминском. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

Воробьев показал кадры с места падения беспилотников под Москвой
© T.me/vorobiev_live

Утром 21 июня беспилотники упали в поселке Калининец на подлете к складам одной из воинских частей. Воробьев рассказал, что дроны не добрались до складов «в результате противодействия военных».

На месте нашли осколки беспилотников. Территорию падения дронов оцепили, сейчас там работают спецслужбы. Воробьев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Telegram-канал Воробьев LIVE
Telegram-канал Воробьев LIVE
Telegram-канал Воробьев LIVE

Ранее СМИ сообщили, что утром 21 июня беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве. По данным Telegram-канала «112», его нашли в поле. Mash отмечал, что дрон обнаружили в районе реки Пахра. Пострадавших и разрушений нет.

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