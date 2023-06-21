Воробьев показал кадры с места падения беспилотников под Москвой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев показал фотографии с места падения беспилотников в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининцец. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Воробьев уточнил, что два аппарата самолетного типа упали около 05:30 и 05:50 утра на подлетах к складам одной из воинских частей «в результате противодействия военных».

На снимках видно, что дроны упали на территории, возле которой практически нет жилых домов. Они повредили лишь землю и растущие рядом деревья. Воробьев добавил, что осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы, территория оцеплена.

Telegram-канал Воробьев LIVE

Telegram-канал Воробьев LIVE