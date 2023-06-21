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Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска батискафа

Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа «Титан», пишет РИА Новости.

Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска батискафа
© Lenta.ru

Специалисты уточнили, что канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска.

Ранее стало известно, что спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа. Звуки были похожи на стук.

Батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник».

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